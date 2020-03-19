Китайские медики заявили, что против коронавируса эффективные японские лекарства. Фото: delo.ua

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Лекарственный препарат, который в Японии используется для лечения гриппа, эффективно действует против нового китайского коронавируса SARS-CoV-2.

Препарат под названием Favipiravir (торговая марка Avigan), разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты при клинических испытаниях с участием 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне. Об этом заявил представитель китайского министерства науки и техники Чжан Синьминь, передает The Guardian.

Препарат имеет высокую степень безопасности и явно эффективен в лечении, — уточнил Чжан.

По информации СМИ, в Шэньчжэне пациенты, которые получали лекарства, лишались коронавируса в организме в среднем через четыре дня после заражения. Те, кто не принимал эти японские лекарства, давали отрицательный результат на вирус в среднем за 11 дней. Рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили Favipiravir, по сравнению с 62% улучшение без препарата.

Компания Fujifilm Toyama Chemica пока отказалась комментировать информацию, что их лекарства лечат коронавирус.

Напомним, сейчас в мире нет лекарства или вакцины от коронавируса, но итальянские медики заявляют, что препарат «Тоцилизумаб», который предназначен для лечения ревматоидного артрита, позволяет бороться с симптомами инфекции.