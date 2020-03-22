Коронавірус: Ангела Меркель після зустрічі з інфікованим лікарем пішла на карантин

Ангела Меркель. Фото: Політека

https://racurs.ua/ua/n135595-koronavirus-angela-merkel-pislya-zustrichi-z-infikovanym-likarem-pishla-na-karantyn.html

Ракурс

Коронавірус робить усіх людей рівними перед загрозою зараження. Канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після спілкування з лікарем, у якого пізніше було підтверджено зараження коронавірусом.

Меркель спілкувалася із лікарем у п’ятницю, 20 березня, а сьогодні ввечері після прес-конференції канцлер Німеччини дізналася, що у лікаря виявили коронавірус. Про це повідомив DW прес-секретар канцлера Штефан Зайберт.

Незважаючи на самоізоляцію, Меркель збирається виконувати функції канцлера дистанційно.

На сьогоднішній прес-конференції Меркель оголосила про посилення обмежень у Німеччині у зв’язку з поширенням коронавірусу. Дане рішення було прийнято у результаті переговорів канцлера з керівництвом 16 федеральних земель.

У країні закрили ресторани і перукарні, а громадянам рекомендують звести до мінімуму особисті контакти і триматися подалі один від одного.

Як сьогодні писав «Ракурс», у Німеччині на два тижні заборонено збиратися у групи більші ніж дві особи. Виняток передбачений лише для членів однієї сім’ї.