Российский вертолет дал залп по жилому дому, фото — Baza

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Ракурс

Вертолет случайно обстрелял жилой дом в РФ. Боевой вертолет Министерства обороны дал залп по жилому дому в Чите. Никто не погиб и не пострадал, а дом получил повреждения.

Инцидент произошел 14 марта из-за разряжения боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме «Черемушки» под Читой, сообщают росСМИ. Во время очередной процедуры произошел сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил.

Он пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

Силовики и спасатели прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждения на уровне третьего этажа. Именно туда и попал снаряд. Взрыв повредил стекло, междуэтажное перекрытие и балкон.

В сентябре 2017 года на полигоне Лужский во время учений вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами машины, рядом с которыми находились люди. По данным СМИ, один или два человека оказались в больнице.