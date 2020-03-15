Російський вертоліт дав залп по житловому будинку, фото — Baza

https://racurs.ua/ua/n135194-rosiyskyy-vertolit-dav-zalp-po-jytlovomu-budynku-u-chyti-foto.html

Ракурс

Вертоліт випадково обстріляв житловий будинок в РФ. Бойовий вертоліт Міністерства оборони дав залп по житловому будинку в Читі. Ніхто не загинув і не постраждав, а будинок отримав ушкодження.

Інцидент стався 14 березня через розрядження боєкомплекту вертольота Мі-35М на аеродромі «Черемушки» під Читою, повідомляють росЗМІ. Під час чергової процедури стався збій, і один зі снарядів калібром 23 мм вистрілив.

Він пролетів майже півтора кілометра і врізався в стіну житлового будинку. Місцеві жителі спочатку навіть не зрозуміли, що сталося і поскаржилися в МНС на «гучний хлопок».

Силовики та рятувальники прочесали околиці, оглянули будинок і виявили пошкодження на рівні третього поверху. Саме туди й влучив снаряд. Вибух пошкодив скло, міжповерхове перекриття і балкон.

У вересні 2017 року на полігоні Лужський під час навчань вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами машини, поруч з якими перебували люди. За даними ЗМІ, один або двоє людей опинилися в лікарні.