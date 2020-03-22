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Ракурс
Вибух. Фото: Дніпро

У Росії на складі ракетного заводу стався вибух: є постраждалі

22 бер 2020, 21:10
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У Росії на складі ракетно-артилерійського заводу, який розташований під Мурманськом, стався вибух. За попередніми даними, вибух міг статися через порушення правил поводження із боєприпасами.

У результаті вибуху постраждали п’ятеро моряків Північного флоту, які були екстрено госпіталізовані, повідомляє ТАСС.

За наявною інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані, троє — отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

На даному складі зберігаються снаряди різного калібру. Після вибуху пожежі зафіксовано не було.

У Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрив артилерійського боєприпасу стався у результаті порушення норм безпеки під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт на технічній території складського комплексу.

Як раніше писав «Ракус», в одній із військових частин у Підмосков’ї прогримів вибух, у результаті якого постраждали четверо військовослужбовців.


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