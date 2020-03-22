У Росії на складі ракетного заводу стався вибух: є постраждаліhttps://racurs.ua/ua/n135596-u-rosiyi-na-skladi-raketnogo-zavodu-stavsya-vybuh-ie-postrajdali.htmlРакурс
У Росії на складі ракетно-артилерійського заводу, який розташований під Мурманськом, стався вибух. За попередніми даними, вибух міг статися через порушення правил поводження із боєприпасами.
У результаті вибуху постраждали п’ятеро моряків Північного флоту, які були екстрено госпіталізовані, повідомляє ТАСС.
За наявною інформацією, двоє постраждалих перебувають у важкому стані, троє — отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
На даному складі зберігаються снаряди різного калібру. Після вибуху пожежі зафіксовано не було.
У Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрив артилерійського боєприпасу стався у результаті порушення норм безпеки під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт на технічній території складського комплексу.
Як раніше писав «Ракус», в одній із військових частин у Підмосков’ї прогримів вибух, у результаті якого постраждали четверо військовослужбовців.