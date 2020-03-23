Проверка на границе. Фото: ГПСУ

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В Украину за последние сутки из-за рубежа вернулись 15 тыс. человек. Более 13 тыс. из них — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

В течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерениях температуры у более чем 15 тыс. человек. Коронавирус обнаружили только у одного украинца. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

По информации пограничников, в аэропорту «Борисполь» один из украинцев, который вернулся домой, пожаловался на плохое самочувствие. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Инфицированного доставили в инфекционное отделение больницы.

В ГПСУ добавили, что сегодня в Украину прибудут два поезда из Польши и Латвии, которые доставят домой эвакуированных украинцев. Поезд «Перемышль-Киев» будут оформлять во Львовской области, а поезд «Рига-Киев» в столице.

Кроме того, в зоне ООС приняли отдельные решения по пересечению линии разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданами, а админграницу с оккупированным Крымом вчера пересекли 215 человек.

Напомним, «Укрзализныця» решила назначить еще один поезд для эвакуации украинцев, которые застряли в Евросоюзе. Сегодня в 15.50 из польского Перемышля отправится в Киев скоростной поезд «Интерсити+" под № 706/705.