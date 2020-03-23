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СНБО в конце января просил Гончарука прекратить экспорт масок, фото — Зшчфифн

СНБО еще в конце января просил Гончарука прекратить экспорт масок — нардеп (ДОКУМЕНТ)

23 мар 2020, 11:53
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Борьба с коронавирусом в Украине могла бы быть более эффективной, если бы правительство начало ее вовремя. Оказалось, что прекратить вывоз медицинских масок и средств защиты из страны бывшему главе Кабмина предлагали еще в конце января.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 31 января в докладной записке просил премьера Алексея Гончарука запретить экспорт медицинских масок, перчаток и средств защиты. Однако сделано это было только в марте.

Нардеп Алексей Гончаренко сегодня опубликовал соответствующий документ. Кроме того, Данилов предлагал запретить возвращаться из Китая и Юго-Восточной Азии студентам и считал, что уже тогда следовало перевести университеты на дистанционное обучение.

Оказывается, что секретарь СНБО Алексей Данилов еще 31 января просил премьера Алексея Гончарука запретить экспорт медицинских масок. Однако сделано это было только в марте, фото — телеграм-канал А.Гончаренко

Сегодня ночью в Украину из Китая доставили партию тестов для выявления COVID-19, а также различные средства для борьбы с коронавирусом. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для полимеразной цепной реакции и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Недавно в Испании «нашлась» крупная партия медицинских масок. Оказалось, что в начале марта, за несколько дней до объявления остановки экспорта, ее успели продать.

Скриншот: Сергей Иванов / Телеграм

Источник: Ракурс


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