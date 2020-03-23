СНБО в конце января просил Гончарука прекратить экспорт масок, фото — Зшчфифн

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Ракурс

Борьба с коронавирусом в Украине могла бы быть более эффективной, если бы правительство начало ее вовремя. Оказалось, что прекратить вывоз медицинских масок и средств защиты из страны бывшему главе Кабмина предлагали еще в конце января.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 31 января в докладной записке просил премьера Алексея Гончарука запретить экспорт медицинских масок, перчаток и средств защиты. Однако сделано это было только в марте.

Нардеп Алексей Гончаренко сегодня опубликовал соответствующий документ. Кроме того, Данилов предлагал запретить возвращаться из Китая и Юго-Восточной Азии студентам и считал, что уже тогда следовало перевести университеты на дистанционное обучение.

Сегодня ночью в Украину из Китая доставили партию тестов для выявления COVID-19, а также различные средства для борьбы с коронавирусом. Военный борт привез в Украину два вида тестов: для полимеразной цепной реакции и 250 тыс. тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с COVID-19.

Недавно в Испании «нашлась» крупная партия медицинских масок. Оказалось, что в начале марта, за несколько дней до объявления остановки экспорта, ее успели продать.