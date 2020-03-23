Емец предлагает ввести почасовую оплату труда для врачей. Фото: NewsMakers

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Эпидемия коронавируса в Украине заставила правительство вспомнить о врачах. Так, министр здравоохранения Илья Емец предлагает ввести почасовую оплату труда для медиков, в частности, реаниматологов, в связи с необходимостью бороться с коронавирусом.

Глава Минздрава считает, что соответствующее постановление поддержит Кабинет министров. Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

Я в понедельник выношу на правительство не ту мизерную оплату… Я бы во время эпидемий сделал это почасово (оплату труда, — ред.). Нужно понимать, что во время эпидемии человек как на войне, — отметил Емец.

В качестве примера министр привел реаниматологов в центре детской кардиологии, где медики получают почасовую оплату труда, но не могут работать более 12 часов за смену.

Емец отметил, что принятие постановления о почасовой оплате труда врачей станет не просто стимулом, а спасением для тех людей, которые, несмотря на опасность, работают и будут продолжать спасать больных.

Отметим, что глава Минздрава также выступает за введение в Украине чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса, поскольку считает это эффективным средством борьбы против нового вируса.

По состоянию на утро 23 марта, в Украине известно о 73 случаях заболевания COVID-19, из них три — летальные, один пациент выздоровел.

Ранее в сети показали «защитную» форму украинских медиков, буквально рвущуюся в клочья.