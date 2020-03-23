Ємець пропонує ввести погодинну оплату праці для лікарів. Фото: NewsMakers

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Епідемія коронавірусу в Україні змусила уряд згадати про лікарів. Так, міністр охорони здоров’я Ілля Ємець пропонує запровадити погодинну оплату праці для медиків, зокрема, реаніматологів, у зв’язку з необхідністю боротися з коронавірусом.

Глава МОЗ вважає, що відповідну постанову підтримають у Кабінеті міністрів. Про це він заявив в ефірі «112 Україна».

Я в понеділок виношу на уряд не ту мізерну оплату… Я б під час епідемій зробив це погодинно (оплату праці, — ред.). Потрібно розуміти, що під час епідемії людина як на війні, — зазначив Ємець.

До прикладу міністр навів реаніматологів у центрі дитячої кардіології, де медики отримують погодинну оплату праці, але не можуть працювати понад 12 годин за зміну.

Ємець наголосив, що ухвалення постанови про погодинну оплату праці лікарів стане не просто стимулом, а порятунком для тих людей, які попри небезпеку працюють і продовжуватимуть рятувати хворих.

Зазначимо, що глава МОЗ також виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану у зв’язку з поширенням коронавірусу, оскільки вважає його ефективним засобом боротьби проти нового вірусу.

Станом на ранок 23 березня, в Україні відомо про 73 випадки захворювання на COVID-19, з них три — летальні, один пацієнт одужав.

Раніше в мережі показали «захисну» форму українських медиків, яка буквально рветься на клаптики.