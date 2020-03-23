Коронавірус в Італії вбив трьох українців, ще двоє інфіковані COVID-19

Від коронавірусу в Італії загинули троє українців. Фото: Pharmaceutical Technology

https://racurs.ua/ua/n135614-koronavirus-v-italiyi-vbyv-troh-ukrayinciv-sche-dvoie-infikovani-covid-19.html

Ракурс

Китайським коронавірусом в Італії інфіковані близько 60 тис. осіб, а померло від COVID-19 близько 5,5 тис. осіб. Серед загиблих є і троє українців.

Ще два громадянина України інфіковані коронавірусом в Італії, одна українка вилікувалася. Про це заявив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

За його словами, найбільша кількість інфікованих в Італії зафіксована в регіонах Ломбардія, Венето, Емілія-Романья, П'ємонт. Інформації про нові випадки зараження громадян України на території країни немає.

Водночас італійські медики за минулу добу зафіксували зниження темпів поширення коронавірусу COVID-19, повідомляє служба цивільної оборони. Так, за добу в країні виявлено 5 тис. 560 нових випадків, тоді як днем ​​раніше надходили дані про понад 6,6 тис. нових пацієнтів. Окрім того, за добу померла 651 особа (добою раніше — майже 800).

Організація Об'єднаних Націй (ООН) повідомляє, що приблизно 20% медичного персоналу в Італії заразилися коронавірусом.

Як писав «Ракурс», смерть третьої українки в Італії підтвердили 20 березня. Це жінка 1960 року народження. Вона померла в провінції Бергамо, що розташована на півночі Італії.

У провінції Бергамо також був зафіксований другий випадок смерті українки від коронавірусу, який стався 19 березня. 13 березня ще одна громадянка України померла в провінції Брешія.