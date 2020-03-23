Коронавирус в Италии убил трех украинцев, еще двое инфицированы COVID-19

От коронавируса в Италии погибли трое украинцев. Фото: Pharmaceutical Technology

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Ракурс

Китайским коронавирусом в Италии инфицированы около 60 тыс. человек, а умерли от COVID-19 около 5,5 тыс. человек. Среди погибших есть и трое украинцев.

Еще два гражданина Украины инфицированы коронавирусом в Италии, одна украинка вылечилась. Об этом заявил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

По его словам, наибольшее количество инфицированных в Италии зафиксировано в регионах Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт. Информации о новых случаях заражения граждан Украины на территории страны нет.

При этом итальянские медики за минувшие сутки зафиксировали снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, сообщает служба гражданской обороны. Так, за сутки в стране обнаружено 5 тыс. 560 новых случаев, тогда как днем ранее поступали данные о более 6,6 тыс. новых пациентов. Кроме того, за сутки скончался 651 человек (сутками ранее — почти 800).

В то же время Организация объединенных наций (ООН) сообщает, что примерно 20% медицинского персонала в Италии заразились коронавирусом.

Как писал «Ракурс», смерть третьей украинки в Италии подтвердили 20 марта. Это женщина 1960 года рождения. Она умерла в провинции Бергамо, расположенной на севере Италии.

В провинции Бергамо также был зафиксирован второй случай смерти украинской гражданки от коронавируса, который произошел 19 марта. 13 марта еще одна гражданка Украины умерла в провинции Брешия.