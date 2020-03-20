Коронавирус в Италии: умерла уже третья украинка

В Италии продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n135548-koronavirus-v-italii-umerla-uje-tretya-ukrainka.html

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В Италии жертвой нового коронавируса SARS-CoV-2 официально стала уже третья гражданка Украины.

Это женщина 1960 года рождения. Об этом в комментарии изданию «Громадське» сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

Отмечается, что женщина умерла в провинции Бергамо, расположенной на севере Италии. Официальное подтверждение ее смерти украинские дипломаты получили сегодня.

Всего в Италии, которая является европейским эпицентром заболеваемости новым коронавирусом, уже зафиксированы более 47 тыс. случаев инфицирования SARS-CoV-2, более 4 тыс. инфицированных умерли.

В провинции Бергамо также был зафиксирован второй случай смерти украинской гражданки от коронавируса, который произошел 19 марта. 13 марта еще одна гражданка Украины умерла в провинции Брешия.

Напомним, в соцсетях сообщают о смерти уже шестерых граждан Украины в Италии. Однако пока официального подтверждения этой информации нет.