В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка. Фото: EPA-EFE

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Китайский коронавирус стал причиной смерти еще одной украинки в Италии. Погибшая — уроженка Львовской области.

Она умерла в города Романо-ди-Ломбардия в муниципалитете Ломбардия, провинция Бергамо. Об этом в Facebook сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Женщина умерла 19 марта. По словам Городецкого, это уже вторая смерть среди украинской общины в Италии. Однако в комментария под его постом пользователи соцсети написали, что сейчас известно уже минимум о шести смертях. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в Италии за сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 5 тыс. 322, умерли 427 человек. Всего в стране сейчас 44 тыс. инфицированных SARS-Cov-2. Умерло 3 тыс. 405 человек — это больше, чем в провинции Хубэй, которая долгое время была лидером среди количества смертей от COVID-19.