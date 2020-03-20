Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135497-koronavirus-v-ukraine-v-kitay-letit-samolet-za-ekspress-testami-maskami-i-apparatami-dlya.html

Ракурс

Коронавирус является мировой проблемой и лишь общими усилиями всех наций можно побороть инфекцию. Сегодня из аэропорта «Борисполь» вылетает военно-транспортный самолет Ил-76, который отправится за медицинским грузом в Гуанчжоу (Китай).

Завтра в 11.00 самолет примет на борт лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты для вентиляции легких и другой медицинский груз, сообщает в Facebook нардеп из партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать данный борт.

Это первый рейс украинского самолета в Китай. На следующей неделе планируется совершить еще один рейс для доставки в Украину необходимых медицинских средств и оборудования.

Как известно, сейчас в Украине наблюдается дефицит экспресс-тестов для диагностики коронавируса. В больницах нет аппаратов для вентиляции легких, которые жизненно необходимы людям, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Также очень проблематично приобрести в аптеках медицинские маски.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в пятницу-субботу хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Ляшко добавил, что маски могут появиться не во всех аптеках, но напряжение на рынке должно быть снято.