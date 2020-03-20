Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135497-koronavirus-v-ukrayini-do-kytau-letyt-litak-za-ekspres-testamy-maskamy-i-aparatamy-dlya.html

Ракурс

Коронавірус є світовою проблемою і лише спільними зусиллями усіх націй можна побороти інфекцію. Сьогодні з аеропорту «Бориспіль» вилітає військово-транспортний літак Іл-76, який відправиться за медичним вантажем в Гуанчжоу (Китай).

Завтра об 11.00 літак візьме на борт лабораторні та експрес-тести на коронавірус, медичні маски, апарати для вентиляції легенів та інший медичний вантаж, повідомляє у Facebook нардеп із партії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, який буде супроводжувати даний борт.

Це перший рейс українського літака до Китаю. Наступного тижня планується здійснити ще один рейс для доставки в Україну необхідних медичних засобів і обладнання.

Як відомо, зараз в Україні спостерігається дефіцит експрес-тестів для діагностики коронавірусу. У лікарнях немає апаратів для вентиляції легенів, які життєво необхідні людям, у яких хвороба протікає у важкій формі. Також дуже проблематично придбати в аптеках медичні маски.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що к п’ятницю-суботу хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Ляшко додав, що маски можуть з’явитися не в усіх аптеках, але напруга на ринку повинна бути знята.