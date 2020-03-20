Бійці Нацгвардії чергують біля лікарень. Фото: НГУ

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Національну гвардію України залучили до боротьби з поширенням в державі коронавірусної інфекції COVID-19.

Наразі режим надзвичайної ситуації введено у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях. Бійці Нацгвардії почали нести службу спільно із поліцейськими на пересувних мобільних та стаціонарних постах у населених пунктах. Превентивні заходи наразі здійснюються на в’їздах до Києва, Вінниці, у Дніпрі, Черкасах, в населених пунктах Ямпільського району. Про це повідомила прес-служба НГУ.

Основна мета — підтримка громадської безпеки та забезпечення проведення обмежувально-карантинних заходів. Зокрема, правоохоронці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень на час карантину, — зазначили в Нацгвардії.

Гвардійці з 16 березня працюють на об'єкті обсервації у передмісті Дніпра — у цьому комунальному закладі на 14-денному карантині перебувають українці, які прибули з країн Європи, де фіксується велика кількість заражень коронавірусом.

Також бійці НГУ несуть службу біля Олександрівської лікарні Києва. Ця лікарня — одна з трьох у столиці, де готові лікувати пацієнтів, інфікованих СOVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, три з них — летальні. Вчора у Чернівецькій області COVID-19 виявили у п’ятьох людей.