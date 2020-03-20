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Бойцы Нацгвардии дежурят возле больниц. Фото: НГУ

Карантин в Украине: Нацгвардию задействовали к борьбе с коронавирусом (ФОТО, ВИДЕО)

20 мар 2020, 10:45
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Национальную гвардию Украины привлекли к борьбе с распространением в государстве коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас режим чрезвычайной ситуации введен в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях. Бойцы Нацгвардии начали нести службу совместно с полицейскими на передвижных мобильных и стационарных постах в населенных пунктах. Превентивные меры сейчас осуществляются на въездах в Киев, Винницу, в Днепре, Черкассах, в населенных пунктах Ямпольского района. Об этом сообщила пресс-служба НГУ.

Основная цель-поддержка общественной безопасности и обеспечение проведения ограничительно-карантинных мероприятий. В частности, правоохранители контролируют перевозчиков относительно соблюдения ими ограничений осуществления перевозок на время карантина, — отметили в Нацгвардии.

Бойцы Нацгвардии дежурят возле больниц. Фото: НГУ

Бойцы Нацгвардии дежурят возле больниц. Фото: НГУ

Гвардейцы с 16 марта работают на объекте обсервации в пригороде Днепра — в этом коммунальном учреждении на 14-дневном карантине находятся украинцы, которые прибыли из стран Европы, где фиксируется большое количество заражений коронавирусом.

Также бойцы НГУ несут службу возле Александровской больницы Киева. Эта больница — одна из трех в столице, где готовы лечить пациентов, инфицированных СOVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксированы 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них — летальные. Вчера в Черновицкой области COVID-19 обнаружили у пяти человек.

Источник: Ракурс


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