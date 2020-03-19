20-21 березня очікується поставка медичних масок. Фото: Pixabay

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Китайський коронавірус став причиною дефіциту засобів індивідуального захисту населення у вільному доступі. В аптеках немає медичних масок, які запобігають поширенню вірусу.

Проте держава заборонила вивіз масок за кордон і підписала меморандум про співпрацю з виробниками медичних засобів захисту. Вже завтра-післязавтра, 20−21 березня, очікується значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко на брифінгу в Києві.

У суботу-п'ятницю очікується, що хірургічні маски повинні з’явитися у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруга буде знята, — зазначив він.

Також уряд виділив додаткові кошти на закупівлю засобів захисту для медичних працівників, адже в деяких регіонах зберігаються проблеми з забезпеченням медиків необхідними засобами захисту.

Також 21−22 березня очікується велика поставка тестів для діагностування коронавірусу. В Україну привезуть понад 1 млн експрес-тестів.

Також на ринку України і в медичних установах з’являються швидкі тести для проведення досліджень біля ліжка хворого, які будуть в подальшому потребуватиме верифікації лабораторії. Але вони вже дозволяють сьогодні проводити так зване санітарне сортування, — додав Ляшко.

За допомогою таких тестів лікар може визначити подальшу тактику роботи з пацієнтом.

Ляшко додав, що наразі для боротьби з коронавірусів урядом України було виділено 100 млн грн з резервного фонду. Також планується перепрофілювати 188 млн грн з програми «Громадське здоров’я» на боротьбу з коронавірусів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для Донецької області з державного резерву було виділено 980 тис. медичних масок. Їх роздали медичним співробітникам, а також прикордонникам, військовим, поліцейським. При інтенсивному використанні їх вистачить на 7−10 днів.