Коронавірус у Маріуполі: маски видали медикам і силовикам, їх вистачить на 7−10 днів

В Донецькій області масок вистачить на 7-10 днів. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n135426-koronavirus-u-mariupoli-masky-vydaly-medykam-i-sylovykam-yih-vystachyt-na-7-10-dniv.html

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Китайський коронавірус був зафіксований в Маріуполі. Це перший випадок зараження в Донецькій області, проте там, як і в інших містах, спостерігається дефіцит медичних масок.

Для області з державного резерву було виділено 980 тис. медичних масок. Їх роздали медичним співробітникам, а також прикордонникам, військовим, поліцейським. При інтенсивному використанні їх вистачить на 7−10 днів. Про це на брифінгу в Донецькій облдержадміністрації заявив виконуючий обов’язки директора департаменту здоров’я Донецької ОДА Володимир Колесник.

У медичних працівників є індивідуальні засоби захисту. На жаль, в разі їх інтенсивного використання ми зможемо з сьогодні протриматися від семи до десяти днів. Ми говоримо про медичні співробітників, — зазначив він.

Він додав, що медична маска захищає від розповсюдження вірусу, але не допомагає запобігти зараженню.

Я хочу зазначити, що медична маска — це захист від поширення вірусу, а не захист від зараження ним. Люди, які купують маски на випадок виходу з дому, це одне питання. Як захист від поширення — вони потрібні медикам, Нацполіції, патрульній поліції. Не треба говорити про те, що люди скуповують маски, щоб захиститися — маски не захищають, — зазначив Колесник.

За його словами, Донецька область отримала 980 тис. масок з держрезерву і сьогодні останні з них будуть видані всім службам, які спілкуються з людьми. Масками забезпечені співробітники поліції, прикордонної служби, соцслужби, військові.

Глава Донецької ОДА Павло Кириленко додав, що відпрацьовується питання пошиття спеціальних захисних костюмів на території Донецької області, проте зараз не вистачає матеріалів. Захисних костюмів також вистачить на 7−10 днів.

Як повідомлялося, також в Донецькій ОДА розповіли про стан здоров’я інфікованого коронавірусом маріупольця. Його стан стабільний, він перебуває в лікарні. Зараз встановлюються контактні особи. Зокрема, це дочка, дружина і колеги по роботі.