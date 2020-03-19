Коронавирус в Мариуполе: маски выдали медикам и силовикам, их хватит на 7−10 дней

В Донецкой области масок хватит на 7-10 дней. Фото: Pexels

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Китайский коронавирус был зафиксирован в Мариуполе. Это первый случай заражения в Донецкой области, однако там, как и в других городах, наблюдается дефицит медицинских масок.

Для области из государственного резерва было выделено 980 тыс. медицинских масок. Их раздали медицинским сотрудникам, а также пограничникам, военным, полицейским. При интенсивном использовании их хватит на 7−10 дней. Об этом на брифинге в Донецкой облгосадминистрации заявил исполняющий обязанности директора департамента здоровья Донецкой ОГА Владимир Колесник.

У медицинских сотрудников есть индивидуальные средства защиты. К сожалению, в случае их интенсивного использования мы сможем с сегодня продержаться от семи до десяти дней. Мы говорим о медицинских сотрудниках, — отметил он.

Он добавил, что медицинская маска защищает от распространения вируса, но не помогает предотвратить заражение.

Я хочу отметить, что медицинская маска — это защита от распространения вируса, а не защита от заражения им. Люди, которые покупают маски на случай выхода из дома, это один вопрос. Как защита от распространения — они нужны медикам, Нацполиции, патрульной полиции. Не надо говорить о том, что люди скупают маски, чтобы защититься — маски не защищают, — отметил Колесник.

По его словам, Донецкая область получила 980 тыс. масок из госрезерва и сегодня последние из них будут выданы всем службам, которые общаются с людьми. Масками обеспечены сотрудники полиции, пограничной службы, соцслужбы, военные.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко добавил, что отрабатывается вопрос пошива специальных защитных костюмов на территории Донецкой области, однако сейчас есть недостаток материалов. Защитных костюмов также хватит на 7−10 дней.

Как сообщалось, также в Донецкой ОГА рассказали о состоянии здоровья инфицированного коронавирусом мариупольца. Его состояние стабильное, он находится в больнице. Сейчас устанавливаются контактные лица. В частности, это дочь, супруга и коллеги по работе.