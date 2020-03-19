Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус поширюється в Україні і вже зафіксовані випадки передачі інфекції всередині країни. Тому поміщати в обсервацію людей, які зараз повертаються в Україну з-за кордону, вже не має сенсу.

Таку точку зору озвучили сьогодні чиновники Донецької облдержадміністрації на брифінгу за участю губернатора Павла Кириленка, який був присвячений проблемі поширення коронавірусу в Донецькій області.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому зараз після прильоту в Україну громадян не відправляють на обсервацію, було сказано, що це питання має вирішуватися на політичному рівні.

Крім того, Кириленко сказав, що зараз в Україну повертаються сотні тисяч і навіть мільйони українців, яких фізично неможливо розмістити в обсервацію.

Також глава Донецької ОДА повідомив, що в Україні вже вийшли на другий рівень зараження коронавірусом. Це означає, що інфекція вже передається на місцевому рівні і закриття кордонів не допоможе зупинити поширення коронавірусу.

Лише самоконтроль і самоізоляція дозволять зменшити ймовірність зараження коронавірусом. Тому Кириленко закликав усіх українців залишатися вдома.

На питання про зараження коронавірусом серед військовослужбовців глава Донецької ОДА заявив, що наразі немає жодного підтвердженого факту інфікування військових COVID-19. Українські військовослужбовці за кордон не виїжджали. Крім того, влада відслідковує ймовірність зараження коронавірусом серед контактів військовослужбовців.

Як раніше писав «Ракурс», у Маріуполі коронавірус діагностували у 52-річного чоловіка, який нещодавно повернувся із Єгипту. Глава Донецької ОДА попросив жителів Маріуполя і області зберігати спокій, дотримуватися правил особистої гігієни і не панікувати.