Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавирус распространяется в Украине и уже зафиксированы случаи передачи инфекции внутри страны. Поэтому помещать в обсервацию людей, которые сейчас возвращаются в Украину из-за рубежа, уже не имеет смысла.

Такую точку зрения озвучили сегодня чиновники Донецкой облгосадминистрации на брифинге с участием губернатора Павла Кириленко, который был посвящен проблеме распространения коронавируса в Донецкой области.

Отвечая на вопрос журналистов, почему сейчас после прилета в Украину граждан не отправляют на обсервацию, было сказано, что этот вопрос должен решаться на политическом уровне.

Кроме того, Кириленко сказал, что в настоящее время в Украину возвращаются сотни тысяч и даже миллионы украинцев, которых физически невозможно разместить на обсервацию.

Также глава Донецкой ОГА сообщил, что в Украине уже вышли на второй уровень заражения коронавирусом. Это означает, что инфекция уже передается на местном уровне и закрытие границ не поможет остановить распространение коронавируса.

Лишь самоконтроль и самоизоляция позволят уменьшить вероятность заражения коронавирусом. Поэтому Кириленко призвал всех украинцев оставаться дома.

На вопрос о заражении коронавирусом среди военнослужащих глава Донецкой ОГА заявил, что в настоящее время нет ни одного подтвержденного факта инфицирования военных COVID-19. Украинские военнослужащие за границу не выезжали. Кроме того, власть отслеживает вероятность заражения коронавирусом среди контактов военнослужащих.

Как ранее писал «Ракурс», в Мариуполе коронавирус диагностирован у 52-летнего мужчины, который недавно возвратился из Египта. Глава Донецкой ОГА попросил жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие, соблюдать правила личной гигиены и не паниковать.