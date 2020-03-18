В Донецкой области на коронавирус проверяют девять человек. Фото: EPA-EFE

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Коронавирусом в Украине официально инфицированы 14 человек, однако десятки украинцев госпитализированы с подозрением на COVID-19.

В Донецкой области в больницах остаются девять человек с подозрением на коронавирус. Пять из них находятся в больнице Мариуполя, четверо — в Константиновке. Об этом 18 марта на пресс-брифинге в Донецкой ОГА заявил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, сообщает «Укринформ».

По его словам, в Мариуполе госпитализированы четверо взрослых и один ребенок, в Константиновке — двое взрослых из Краматорска и двое взрослых из Славянска. Анализы всех этих людей отправлены в лабораторию в Киев, о результатах сообщат позже.

В Министерстве здравоохранения вечером 18 марта сообщили, что в Украине официально зарегистрировано 14 случаев инфицирования коронавирусом: 10 из них в Черновицкой области (один летальный), один (летальный) в Житомирской и три — в Киевской.

Напомним, ранее к украинцам в связи с коронавирусом снова обратился президент Владимир Зеленский. Он рассказал о новостях, связанных с коронавирусом. Зеленский заявил, что Украина продолжает эвакуировать граждан, которые остались за границей из-за закрытия транспортного сообщения. Также он пообещал с 1 апреля выплатить по тысяче гривен пенсионерам, которые получают менее 5 тыс. грн.