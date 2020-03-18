У Донецькій області на коронавірус перевіряють дев'ятьох осіб. Фото: EPA-EFE

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Коронавірусом в Україні офіційно інфіковані 14 осіб, проте десятки українців госпіталізовані з підозрою на COVID-19.

У Донецькій області в лікарнях залишаються дев’ятеро осіб з підозрою на коронавірус. П’ятеро з них перебувають в лікарні Маріуполя, четверо — в Костянтинівці. Про це 18 березня на прес-брифінгу в Донецькій ОДА заявив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я і забезпечення лікарськими засобами Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, в Маріуполі госпіталізовані четверо дорослих і одна дитина, в Костянтинівці — двоє дорослих з Краматорська і двоє дорослих зі Слов’янська. Аналізи всіх цих людей відправлені до лабораторії Києва, про результати буде повідомлено пізніше.

У Міністерстві охорони здоров’я ввечері 18 березня повідомили, що в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків інфікування коронавірусів: 10 з них в Чернівецькій області (один летальний), один (летальний) в Житомирській і три — у Київській.

Нагадаємо, раніше до українців у зв’язку з коронавірусом знову звернувся президент Володимир Зеленський. Він розповів про новини, пов’язані з коронавірусом. Зеленський заявив, що Україна продовжує евакуювати громадян, які залишилися за кордоном через закриття транспортного сполучення. Також він пообіцяв з 1 квітня виплатити по тисячі гривень пенсіонерам, які отримують менш ніж 5 тис. грн.