20-21 марта ожидается поставка медицинских масок. Фото: Pixabay

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Китайский коронавирус стал причиной дефицита средств индивидуальной защиты населения в свободном доступе. В аптеках нет медицинских масок, которые предотвращают распространение вируса.

Однако государство запретило вывоз масок за границу и подписало меморандум о сотрудничестве с производителями медицинских средств защиты. Уже завтра-послезавтра, 20−21 марта, ожидается значительное пополнение украинского рынка средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко на брифинге в Киеве.

В субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято, — отметил он.

Также правительство выделило дополнительные средства на закупку средств защиты для медицинских сотрудников, ведь в некоторых регионах сохраняются проблемы с обеспечением медиков необходимыми средствами защиты.

Также 21−22 марта ожидается крупная поставка тестов для диагностирования коронавируса. В Украину привезут более 1 млн экспресс-тестов.

Также на рынке Украины и в медицинских учреждениях появляются быстрые тесты для проведения исследований возле кровати больного, которые будут в дальнейшем нуждаться в верификации лаборатории. Но они уже позволяют сегодня проводить так называемую санитарную сортировку, — добавил Ляшко.

С помощью таких тестов врач может определить дальнейшую тактику работы с пациентом.

Ляшко добавил, что на данный момент для борьбы с коронавирусом правительством Украины было выделено 100 млн грн из резервного фонда. Также планируется перепрофилировать 188 млн грн з программы «Общественное здоровье» на борьбу с коронавирусом.

Напомним, ранее стало известно, что для Донецкой области из государственного резерва было выделено 980 тыс. медицинских масок. Их раздали медицинским сотрудникам, а также пограничникам, военным, полицейским. При интенсивном использовании их хватит на 7−10 дней.