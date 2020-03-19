Вспышку коронавируса в Украине будем преодолевать по алгоритму, созданному на базе итальянского сценария - Ляшко

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Вспышку коронавируса в Украине будут преодолевать по алгоритму, который Министерство здравоохранения разработало на базе сценария развития событий в Италии. Об этом 19 марта во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко.

В конце января — начале февраля был разработан национальный план противодействия распространению коронавируса в Украине. Был создан оперативный штаб. Мы знали как реагировать на первые случаи заболевания. Для этого создали по две госпитальные базы в каждой области… Согласно рекомендациям ВОЗ, были разработаны четыре сценария реагирования, которые предусматривали: первый — когда будет зарегистрирован один случай коронавируса в Украине, второй — когда будет внутреннее распространение, а дальше — когда у нас будет вспышка, — сообщил Ляшко.

По словам чиновника, сейчас Минздрав переходит на новый этап планирования и перепрофилирования украинских учреждений здравоохранения. Также Ляшко пообещал на днях презентовать интерактивную карту, где будет отражено, как разворачиваются кровати и перепрофилируются больницы.

Мы оставляем по две госпитальные базы… Но сейчас мы разработали алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 80% людей переболеет легкими формами. Поэтому, согласно нашему стандарту оказания медицинской помощи, который адаптирован к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, и учитывает лучшие практики Китая и Италии, мы будем предоставлять лечение амбулаторно в рамках домашней самоизоляции. Для остальных 20%, требующих госпитализации, создадим карту, чтобы диспетчера сразу понимали, куда этот случай нужно отнести, — сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что второй сценарий — это переход за пределы отделений, стационарных отделений или инфекционных больниц, когда придется привлекать перепрофилированные заведения или учреждения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавируса.