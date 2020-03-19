Спалах коронавірусу в Україні долатимуть за алгоритмом, створеним на базі сценарію розвитку подій в Італії — Ляшко

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Спалах коронавірусу в Україні долатимуть за алгоритмом, яке розробимо Міністерство охорони здоров’я на базі сценарію розвитку подій в Італії. Про це 19 березня під час брифінгу розповів заступник глави МОЗ Віктор Ляшко.

Наприкінці січня — на початку лютого було розроблено національний план протидії поширення коронавірусу в Україні. Було створення оперативний штаб. Ми знали як реагувати на перші випадки захворювання. Для цього створили по дві госпітальні бази в кожній області… Згідно з рекомендаціями ВООЗ, було розроблено чотири сценарії реагування, які передбачали: перший — коли буде зареєстровано один випадок коронавірусу в Україні, другий — коли буде внутрішнє поширення, а далі — коли у нас буде спалах, — повідомив Ляшко.

За словами чиновника, зараз МОЗ переходить на новий етап планування і перепрофілювання українських закладів охорони здоров’я. Також Ляшко пообіцяв на днях презентувати інтерактивну мапу, де буде відображено як розгортаються ліжка і перепрофільовуються лікарні.

Ми залишаємо по дві госпітальні бази… Але зараз ми розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху в Італії. Ми бачимо, що 80% людей перехворіють легкими формами. Тому, згідно з нашим стандартом надання медичної допомоги, який адаптований з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, і враховує кращі практики Китаю та Італії, ми надаватиме лікування амбулаторно в рамках домашньої самоізоляції. Для інших 20%, які потребуватимуть госпіталізації, буде створено мапу, щоб диспетчери одразу розуміли, куди який випадок потрібно віднести, — сказав Ляшко.

Ляшко додав, що другий сценарій — це перехід за межі відділень або стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли доведеться залучати перепрофільовані заклади або заклади терапевтичного профілю, які також будуть приймати хворих з тяжкими формами коронавірусу.