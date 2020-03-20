В Італії від коронавірусу померла ще одна українка. Фото: EPA-EFE

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Китайський коронавірус став причиною смерті ще однієї українки в Італії. Загибла — уродженка Львівщини.

Вона померла в міста Романо-ді-Ломбардія в муніципалітеті Ломбардія, провінція Бергамо. Про це в Facebook повідомив глава Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

Жінка померла 19 березня. За словами Городецького, це вже друга смерть серед української громади в Італії. Проте в коментарях під його постом користувачі соцмережі написали, що зараз відомо вже щонайменше про шість смертей. Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, в Італії за добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 5 тис. 322, померло 427 осіб. Загалом в країні зараз 44 тис. інфікованих SARS-Cov-2. Померло 3 тис. 405 осіб — це більше, ніж в провінції Хубей, яка довгий час була лідером серед кількості смертей від COVID-19.