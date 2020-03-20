Саммит лидеров G7 проведут в форме видеоконференции из-за коронавируса. Фото: Народная правда

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Ракурс

Саммит лидеров G7 перенесли в интернет из-за пандемии коронавируса.

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить встречу лидеров стран «Большой семерки», которая должна была состояться в его резиденции в Кэмп-Дэвиде в июне. Вместо этого Трамп собирается провести саммит в видеоформате. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил заместитель спикера Белого дома Джадд Дир, пишет DW.

Белый дом сообщил другим членам G7, что Трамп проведет встречу с коллегами в форме видеоконференции в апреле и мае этого года.

В G7 входят такие страны: США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и Япония. Россию исключили из организации G8 из-за военной агрессии против Украины и нарушения международного права.

По состоянию на утро 20 марта, в мире на Covid-19 заболели более 245 тыс. 700 человек, погибли из-за болезни — 10 тыс. 182 человека, а вылечились — 86 тыс. 54 человека.

В США число инфицированных коронавирусом достигло 13 тыс. человек, причем за сутки ситуация резко ухудшилась, потому что вчера было известно о 10 тыс. больных Covid-19.

Лидером среди стран G7 по распространенности коронавируса является Италия. Здесь подтверждены 41 тыс. 35 случаев заражения коронавирусом. Из них 3 тыс. 405 — летальные.