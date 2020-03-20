Саміт лідерів G7 проведуть у формі відеоконференції через коронавірус. Фото: Народна правда

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Саміт лідерів G7 перенесли в інтернет через пандемію коронавірусу.

Президент США Дональд Трамп вирішив скасувати зустріч лідерів країн «Великої сімки», яка мала відбутися в його резиденції у Кемп-Девіді в червні. Натомість Трамп збирається провести саміт у відеоформаті. Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомив заступник речника Білого дому Джадд Дір, пише DW.

Білий дім поінформував решту членів G7, що Трамп проведе зустріч із колегами у формі відеоконференції у квітні та травні цього року.

До G7 входять такі країни: США, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та Японія. Росію виключили з організації G8 через військову агресію проти України та порушення міжнародного права.

Станом на ранок 20 березня, у світі на Covid-19 захворіли понад 245,7 тис. людей, загинули через хворобу — 10 тис. 182 людини, а вилікувалися — 86 тис. 54 людини.

У США кількість інфікованих коронавірусом сяггнула 13 тис. осіб, при чому за добу ситуація різко погіршилася, тому що вчора було відомо про 10 тис. хворих на Covid-19.

Найгірша ситуація серед країн G7 за поширеністю коронавірусу в Італії. Тут підтверджено 41 тис. 35 випадків зараження коронавірусом. Із них 3 тис. 405 — летальні.