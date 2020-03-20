Поліція працює під час карантину. Фото: Нацполіція

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Національна поліція України склала 405 адмінпротоколів та розпочала шість кримінальних проваджень за порушення правил карантину.

Найбільше порушень коронавірусного карантину зафіксували у Дніпропетровській області. В цьому регіоні правоохоронці виписали 75 штрафів. Про це 20 березня повідомила прес-служба НПУ.

У поліції додали, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості по шістьма фактам за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Три випадки зафіксували у Харківській області, а по одному — на Волині Сумщині та Дніпропетровщині.

До несення служби сьогодні залучили понад 14 тис. поліцейських та 2 тис. 100 військовослужбовців Національної гвардії України.

Тим часом в країні продовжують фіксуватися проблеми з транспортом. Люди обурені, що не можуть дістатися до місця призначення через карантин. Так, у Харкові пасажири розбили лобове скло в одному з трамваїв через невдоволення обмеженням за кількістю людей у салоні.

Директор департаменту зв’язків з громадськістю харківської мерії Юрій Сидоренко у Facebook зазначив, що в обласному центрі жителі міста масово перекривають рух трамваїв. Комунальники залучають поліцію для розблокування руху. Чиновник наголошує, що при закритому метро перекриття доріг тільки погіршує ситуацію з перевезенням пасажирів.

Нагадаємо, поліція контролює виконання перевізниками та суб'єктами господарювання обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України. За 19 березня правоохоронці склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.