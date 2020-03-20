Полиция работает во время карантина. Фото: Нацполиция

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Национальная полиция Украины составила 405 админпротоколов и начала шесть уголовных производств за нарушения правил карантина.

Больше всего нарушений коронавирусного карантина зафиксировали в Днепропетровской области. В этом регионе правоохранители выписали 75 штрафов. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба НПУ.

В полиции добавили, что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по шестью фактам по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Три случая зафиксировали в Харьковской области, а по одному — на Волыни Сумщине и Днепропетровщине.

К несению службы сегодня привлекли более 14 тыс. полицейских и 2 тыс. 100 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Тем временем в стране продолжают фиксироваться проблемы с транспортом. Люди возмущены, что не могут добраться до места назначения из-за карантина. Так, в Харькове пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев из-за недовольства ограничением по количеству людей в салоне.

Директор департамента связей с общественностью харьковской мэрии Юрий Сидоренко в Facebook отметил, что в областном центре жители города массово перекрывают движение трамваев. Коммунальщики привлекают полицию для разблокирования движения. Чиновник отмечает, что при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой пассажиров.

Напомним, полиция контролирует исполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины. За 19 марта правоохранители составили 32 административных протокола за нарушения правил карантина.