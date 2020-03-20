Эпидемия коронавируса: первый инфицированный обнаружен на Харьковщине

Первый случай нового коронавируса зафиксировали в Харьковской области, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135547-epidemiya-koronavirusa-pervyy-inficirovannyy-obnarujen-na-harkovschine.html

Ракурс

В Харьковской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2, который провоцирует развитие коронавирусной болезни COVID-19.

Таким образом, по состоянию на 20.00 сегодняшнего дня всего в Украине уже есть 29 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В настоящее время в Украине официально от коронавируса умерли три человека.

Вчера мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Telegram-канале сообщал, что в городе есть 22 случая подозрения на коронавирус. Все эти лица изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Также еще по одному новому случаю инфицирования коронавирусом сегодня зафиксированы в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Глава Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита в комментарии изданию «Громадське» сообщил, что новый случай инфицирования в области обнаружили у женщины, которая не контактировала с 56-летней гражданкой, недавно умершей в регионе от коронавируса.

Напомним, в Киевской области уже зафиксирован третий случай инфицирования новым коронавирусом. Первыми инфицированными в области были нардеп Сергей Шахов и его жена.