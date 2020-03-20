Коронавирус в Украине: третьего инфицированного обнаружили на Киевщине

Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135546-koronavirus-v-ukraine-tretego-inficirovannogo-obnarujili-na-kievschine.html

Ракурс

В Киевской области обнаружили третий случай инфицирования опасным коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Больше деталей относительно этого случая Володин сообщать не стал.

Таким образом, в Украине уже зафиксированы 29 случаев SARS-CoV-2, по меньшей мере три человека умерли от этой болезни.

Первым, у кого обнаружили коронавирус в Киевской области, стал народный депутат Сергей Шахов, который в период с 8 по 11 марта был во Франции. Впоследствии эту болезнь нашли также у его жены.

Напомним, по информации украинского журналиста Юрия Бутусова, Шахов находился за границей на отдыхе вместе с рядом должностных лиц, которые также были инфицированы коронавирусом, однако их имена не раскрывают.