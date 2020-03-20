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Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

Коронавирус в Украине: третьего инфицированного обнаружили на Киевщине

20 мар 2020, 20:51
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В Киевской области обнаружили третий случай инфицирования опасным коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Больше деталей относительно этого случая Володин сообщать не стал.

Таким образом, в Украине уже зафиксированы 29 случаев SARS-CoV-2, по меньшей мере три человека умерли от этой болезни.

Первым, у кого обнаружили коронавирус в Киевской области, стал народный депутат Сергей Шахов, который в период с 8 по 11 марта был во Франции. Впоследствии эту болезнь нашли также у его жены.

Напомним, по информации украинского журналиста Юрия Бутусова, Шахов находился за границей на отдыхе вместе с рядом должностных лиц, которые также были инфицированы коронавирусом, однако их имена не раскрывают.

Источник: Ракурс


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