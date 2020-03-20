Коронавирус продолжает распространяться по Украине, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n135542-koronavirus-obnarujili-vo-lvove-sadovyy.html

Ракурс

Во Львове зафиксирован первый случай нового коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, SARS-CoV-2 обнаружен у жителя города 1950 года, который 13 марта вернулся из Германии.

Отмечается, что наличие коронавируса подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве, соответствующая информация передана в Центр общественного здоровья Украины.

Больного госпитализируют в инфекционную больницу.

Напомним, всего во Львове зафиксированы 36 подозрений на новый коронавирус. 30 пациентов с подозрением на SARS-CoV-2 находятся в областной инфекционной больнице. В основном речь идет о людях, вернувшихся из стран Евросоюза, Египта и России.