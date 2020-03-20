Коронавірус продовжує поширюватися Україною, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n135542-koronavirus-vyyavyly-u-lvovi-sadovyy.html

Ракурс

У Львові зафіксовано перший випадок нового коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, SARS-CoV-2 виявлено у мешканця міста 1950 року народження, який 13 березня повернувся з Німеччини.

Зазначається, що наявність коронавірусу підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві, відповідна інформація передана до Центру громадського здоров’я України.

Хворого госпіталізують до інфекційної лікарні.

Нагадаємо, загалом у Львові зафіксовано 36 підозр на новий коронавірус. 30 пацієнтів із підозрою на SARS-CoV-2 перебувають у Львівській обласній інфекційній лікарні. Здебільшого йдеться про людей, які повернулися з країн Євросоюзу, Єгипту та Росії.