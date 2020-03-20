Коронавірус у Львові: стала відома географія підозр на зараження

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135534-koronavirus-u-lvovi-geografiya-pidozr-na-zarajennya.html

Ракурс

Коронавірус не знає кордонів, але досвід Китаю показує, що епідемію все ж можна стримувати всередині окремого регіону. Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 30 пацієнтів із підозрою на зараження коронавірусом. Всього у Львові на даний момент зафіксовано 36 підозр на COVID-19.

В основному всі пацієнти з підозрою на зараження нещодавно повернулися з-за кордону. Географія «подорожей» пацієнтів досить велика. Вони прибули в Україну з Польщі, Нідерландів, Єгипту, Німеччини, Іспанії, Чехії, Франції, Італії, Словаччини, Росії, Данії, Австрії і Великої Британії, повідомляє «Гал-інфо».

Однак є пацієнти, які не виїжджали за межі України і контактували з хворими всередині країни.

За весь час у Львівській області у 44 осіб підозрювали коронавірус. У чотирьох осіб аналізи показали негативний результат, ще у чотирьох осіб діагностовано грип.

На сьогоднішній день географія підозр на коронавірус наступна:

Львів — 11 осіб;

Червоноград — 1 особа;

Перемишляни — 1 особа;

Новояворівськ — 1 особа;

Жовква — 1 особа;

Миколаїв — 1 особа;

Дрогобич — 1 особа;

Яворів — 1 особа;

Броди — 1 особа;

Яворівський район — 2 особи;

Пустомитівський район — 1 особа;

Жовківський район — 4 особи;

Кам’янка-Бузький район — 1 особа;

Радехівський район — 2 особи (підозрюють в інфікуванні 17-річного хлопця, у якого був контакт з хворим на коронавірус, а також його батька).

Також у Львові перебувають пацієнти з інших міст і областей України:

Черкаська область — 1 особа;

Житомирська область — 1 особа;

Закарпатська область — 1 особа;

Київська область — 1 особа;

Київ — 1 особа;

Харків — 1 особа;

Донецьк — 1 особа.

Як раніше писав «Ракурс», у Донецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовано семеро осіб. На сьогоднішній день в області підтверджений один випадок зараження коронавірусом.