Коронавірус у Львові: стала відома географія підозр на зараження

Коронавірус у Львові: стала відома географія підозр на зараженняhttps://racurs.ua/ua/n135534-koronavirus-u-lvovi-geografiya-pidozr-na-zarajennya.htmlРакурс
Коронавірус не знає кордонів, але досвід Китаю показує, що епідемію все ж можна стримувати всередині окремого регіону. Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 30 пацієнтів із підозрою на зараження коронавірусом. Всього у Львові на даний момент зафіксовано 36 підозр на COVID-19.
В основному всі пацієнти з підозрою на зараження нещодавно повернулися з-за кордону. Географія «подорожей» пацієнтів досить велика. Вони прибули в Україну з Польщі, Нідерландів, Єгипту, Німеччини, Іспанії, Чехії, Франції, Італії, Словаччини, Росії, Данії, Австрії і Великої Британії, повідомляє «Гал-інфо».
Однак є пацієнти, які не виїжджали за межі України і контактували з хворими всередині країни.
За весь час у Львівській області у 44 осіб підозрювали коронавірус. У чотирьох осіб аналізи показали негативний результат, ще у чотирьох осіб діагностовано грип.
На сьогоднішній день географія підозр на коронавірус наступна:
- Львів — 11 осіб;
- Червоноград — 1 особа;
- Перемишляни — 1 особа;
- Новояворівськ — 1 особа;
- Жовква — 1 особа;
- Миколаїв — 1 особа;
- Дрогобич — 1 особа;
- Яворів — 1 особа;
- Броди — 1 особа;
- Яворівський район — 2 особи;
- Пустомитівський район — 1 особа;
- Жовківський район — 4 особи;
- Кам’янка-Бузький район — 1 особа;
- Радехівський район — 2 особи (підозрюють в інфікуванні 17-річного хлопця, у якого був контакт з хворим на коронавірус, а також його батька).
Також у Львові перебувають пацієнти з інших міст і областей України:
- Черкаська область — 1 особа;
- Житомирська область — 1 особа;
- Закарпатська область — 1 особа;
- Київська область — 1 особа;
- Київ — 1 особа;
- Харків — 1 особа;
- Донецьк — 1 особа.
Як раніше писав «Ракурс», у Донецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовано семеро осіб. На сьогоднішній день в області підтверджений один випадок зараження коронавірусом.