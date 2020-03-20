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Ракурс
Коронавірус. Фото: Ракурс

Коронавірус у Львові: стала відома географія підозр на зараження

20 бер 2020, 17:12
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Коронавірус не знає кордонів, але досвід Китаю показує, що епідемію все ж можна стримувати всередині окремого регіону. Зараз у Львівській обласній інфекційній лікарні перебувають 30 пацієнтів із підозрою на зараження коронавірусом. Всього у Львові на даний момент зафіксовано 36 підозр на COVID-19.

В основному всі пацієнти з підозрою на зараження нещодавно повернулися з-за кордону. Географія «подорожей» пацієнтів досить велика. Вони прибули в Україну з Польщі, Нідерландів, Єгипту, Німеччини, Іспанії, Чехії, Франції, Італії, Словаччини, Росії, Данії, Австрії і Великої Британії, повідомляє «Гал-інфо».

Однак є пацієнти, які не виїжджали за межі України і контактували з хворими всередині країни.

За весь час у Львівській області у 44 осіб підозрювали коронавірус. У чотирьох осіб аналізи показали негативний результат, ще у чотирьох осіб діагностовано грип.

На сьогоднішній день географія підозр на коронавірус наступна:

  • Львів — 11 осіб;
  • Червоноград — 1 особа;
  • Перемишляни — 1 особа;
  • Новояворівськ — 1 особа;
  • Жовква — 1 особа;
  • Миколаїв — 1 особа;
  • Дрогобич — 1 особа;
  • Яворів — 1 особа;
  • Броди — 1 особа;
  • Яворівський район — 2 особи;
  • Пустомитівський район — 1 особа;
  • Жовківський район — 4 особи;
  • Кам’янка-Бузький район — 1 особа;
  • Радехівський район — 2 особи (підозрюють в інфікуванні 17-річного хлопця, у якого був контакт з хворим на коронавірус, а також його батька).

Також у Львові перебувають пацієнти з інших міст і областей України:

  • Черкаська область — 1 особа;
  • Житомирська область — 1 особа;
  • Закарпатська область — 1 особа;
  • Київська область — 1 особа;
  • Київ — 1 особа;
  • Харків — 1 особа;
  • Донецьк — 1 особа.

Як раніше писав «Ракурс», у Донецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізовано семеро осіб. На сьогоднішній день в області підтверджений один випадок зараження коронавірусом.


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