На Івано-Франківщині 15 підозр на COVID-19

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Коронавірус в Україні зафіксований у 26 осіб, один з них — у Івано-Франківській області (летальний). У зв’язку з розповсюдженням COVID-19 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до уряду та президента з проханням посилити обмежувальні заходи чи навіть ввести надзвичайний стан.

Він також закликає залучили поліцію та Нацгвардію, які будуть слідкувати за дотримання введених обмежень. Про це Марцінків розказав у своєму відеозверненні, яке він опублікував у Facebook.

Він також просить доручити поліції, Нацгвардії, Муніципальній інспекції посилити та забезпечити цілодобове патрулювання вулиць. Також Марцінків каже, що в аптеках і продуктових магазинах є «спекулятивні ціни», і просить проконтролювати це Антимонопольний комітет, президента та уряд.

Окрім того, за словами мера міста, з сьогоднішнього дня вводяться штрафи за порушення введених обмежен. Так, штраф складатиме 17 тис. грн для фізичних осіб та 34 тис. грн для юридичних осіб. Також він звернувся до до керівництва закладів: у магазини, аптеки, на ринки, допускати не більше десяти людей, які повинні зберігати дистанцію не менше ніж два метрів.

Мер просить місцевих жителів дотримуватись карантину і не виходити з дому без нагальної потреби. Він закликає виходити виключно у таких випадках: похід у магазин, аптеку, візит до лікаря, вигул тварин і допомога тим, хто її потребує. Людей, які повернулися з-за кордону, він просить максимально самоізолюватися.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав киян із розумінням поставитися до вимушених заходів через коронавірус, відмовитися від поїздок у громадському транспорті та не виходити без гострої потреби з дому.