В Ивано-Франковской области 15 подозрений на COVID-19

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Коронавирус в Украине зафиксирован у 26 человек, один из них — в Ивано-Франковской области (летальный). В связи с распространением COVID-19 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к правительству и президенту с просьбой усилить ограничительные меры или даже ввести чрезвычайное положение.

Он также призывает привлечь полицию и Нацгвардию, которые будут следить за соблюдением введенных ограничений. Об этом Марцинкив рассказал в своем видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.

Он также просит поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить и обеспечить круглосуточное патрулирование улиц. Также Марцинкив говорит, что в аптеках и продуктовых магазинах есть «спекулятивные цены», и просит проконтролировать это Антимонопольный комитет, президента и правительство.

Кроме того, по словам мэра города, с сегодняшнего дня вводятся штрафы за нарушение введенных ограничено. Так, штраф составит 17 тыс. грн для физических лиц и 34 тыс. грн для юридических лиц. Также он обратился к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию ​​не менее двух метров.

Мэр просит местных жителей соблюдать карантин и не выходить из дома без крайней необходимости. Он призывает выходить исключительно в следующих случаях: поход в магазин, аптеку, визит к врачу, выгул животных и помощь тем, кто в ней нуждается. Людей, которые вернулись из-за границы, он просит максимально самоизолироваться.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян с пониманием отнестись к вынужденным мерам из-за коронавируса, отказаться от поездок в общественном транспорте и не выходить без крайней необходимости из дома.