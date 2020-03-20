Коронавирус во Львове: стала известна география подозрений на заражение

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135534-koronavirus-vo-lvove-geografiya-podozreniy-na-zarajenie.html

Ракурс

Коронавирус не знает границ, но опыт Китая показывает, что при желании эпидемию все же можно сдерживать внутри отдельного региона. Сейчас во Львовской областной инфекционной больнице находятся 30 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Всего во Львове на данный момент зафиксировано 36 подозрений на COVID-19.

В основном все пациенты с подозрением на заражение недавно вернулись из-за границы. География «путешествий» пациентов довольно обширная. Они прибыли в Украину из Польши, Нидерландов, Египта, Германии, Испании, Чехии, Франции, Италии, Словакии, России, Дании, Австрии и Великобритании, сообщает «Гал-инфо».

Однако есть пациенты, которые не покидали пределов Украины и контактировали с больными внутри страны.

За все время во Львовской области у 44 человек подозревали коронавирус. У четырех человек анализы показали отрицательный результат, еще у четырех человек был диагностирован грипп.

На сегодняшний день география подозрений на коронавирус следующая:

Львов — 11 человек;

Червоноград — 1 человек;

Перемышляны — 1 человек;

Новояворовск — 1 человек;

Жовква — 1 человек;

Николаев — 1 человек;

Дрогобыч — 1 человек;

Яворов — 1 человек;

Броды — 1 человек;

Яворовский район — 2 человека;

Пустомытовский район — 1 человек;

Жолковский район — 4 человека;

Каменка-Бугский район — 1 человек;

Радеховский район — 2 человека (подозревают в инфицировании 17-летнего парня, у которого был контакт с больным коронавирусом, а также его отца).

Также во Львове находятся пациенты из других городов и областей Украины:

Черкасская область — 1 человек;

Житомирская область — 1 человек;

Закарпатская область — 1 человек;

Киевская область — 1 человек;

Киев — 1 человек;

Харьков — 1 человек;

Донецк — 1 человек.

Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. На сегодняшний день в области подтвержден один случай заражения коронавирусом.