Коронавирус во Львове: стала известна география подозрений на заражение

Коронавирус во Львове: стала известна география подозрений на заражениеhttps://racurs.ua/n135534-koronavirus-vo-lvove-geografiya-podozreniy-na-zarajenie.htmlРакурс
Коронавирус не знает границ, но опыт Китая показывает, что при желании эпидемию все же можно сдерживать внутри отдельного региона. Сейчас во Львовской областной инфекционной больнице находятся 30 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Всего во Львове на данный момент зафиксировано 36 подозрений на COVID-19.
В основном все пациенты с подозрением на заражение недавно вернулись из-за границы. География «путешествий» пациентов довольно обширная. Они прибыли в Украину из Польши, Нидерландов, Египта, Германии, Испании, Чехии, Франции, Италии, Словакии, России, Дании, Австрии и Великобритании, сообщает «Гал-инфо».
Однако есть пациенты, которые не покидали пределов Украины и контактировали с больными внутри страны.
За все время во Львовской области у 44 человек подозревали коронавирус. У четырех человек анализы показали отрицательный результат, еще у четырех человек был диагностирован грипп.
На сегодняшний день география подозрений на коронавирус следующая:
- Львов — 11 человек;
- Червоноград — 1 человек;
- Перемышляны — 1 человек;
- Новояворовск — 1 человек;
- Жовква — 1 человек;
- Николаев — 1 человек;
- Дрогобыч — 1 человек;
- Яворов — 1 человек;
- Броды — 1 человек;
- Яворовский район — 2 человека;
- Пустомытовский район — 1 человек;
- Жолковский район — 4 человека;
- Каменка-Бугский район — 1 человек;
- Радеховский район — 2 человека (подозревают в инфицировании 17-летнего парня, у которого был контакт с больным коронавирусом, а также его отца).
Также во Львове находятся пациенты из других городов и областей Украины:
- Черкасская область — 1 человек;
- Житомирская область — 1 человек;
- Закарпатская область — 1 человек;
- Киевская область — 1 человек;
- Киев — 1 человек;
- Харьков — 1 человек;
- Донецк — 1 человек.
Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. На сегодняшний день в области подтвержден один случай заражения коронавирусом.