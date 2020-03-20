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Коронавирус. Фото: Ракурс

Коронавирус во Львове: стала известна география подозрений на заражение

20 мар 2020, 17:12
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Коронавирус не знает границ, но опыт Китая показывает, что при желании эпидемию все же можно сдерживать внутри отдельного региона. Сейчас во Львовской областной инфекционной больнице находятся 30 пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Всего во Львове на данный момент зафиксировано 36 подозрений на COVID-19.

В основном все пациенты с подозрением на заражение недавно вернулись из-за границы. География «путешествий» пациентов довольно обширная. Они прибыли в Украину из Польши, Нидерландов, Египта, Германии, Испании, Чехии, Франции, Италии, Словакии, России, Дании, Австрии и Великобритании, сообщает «Гал-инфо».

Однако есть пациенты, которые не покидали пределов Украины и контактировали с больными внутри страны.

За все время во Львовской области у 44 человек подозревали коронавирус. У четырех человек анализы показали отрицательный результат, еще у четырех человек был диагностирован грипп.

На сегодняшний день география подозрений на коронавирус следующая:

  • Львов — 11 человек;
  • Червоноград — 1 человек;
  • Перемышляны — 1 человек;
  • Новояворовск — 1 человек;
  • Жовква — 1 человек;
  • Николаев — 1 человек;
  • Дрогобыч — 1 человек;
  • Яворов — 1 человек;
  • Броды — 1 человек;
  • Яворовский район — 2 человека;
  • Пустомытовский район — 1 человек;
  • Жолковский район — 4 человека;
  • Каменка-Бугский район — 1 человек;
  • Радеховский район — 2 человека (подозревают в инфицировании 17-летнего парня, у которого был контакт с больным коронавирусом, а также его отца).

Также во Львове находятся пациенты из других городов и областей Украины:

  • Черкасская область — 1 человек;
  • Житомирская область — 1 человек;
  • Закарпатская область — 1 человек;
  • Киевская область — 1 человек;
  • Киев — 1 человек;
  • Харьков — 1 человек;
  • Донецк — 1 человек.

Как ранее писал «Ракурс», в Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек. На сегодняшний день в области подтвержден один случай заражения коронавирусом.


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