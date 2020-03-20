Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135523-koronavirus-v-ukraine-na-donetchine-sem-podozreniy-na-zarajenie-covid-19.html

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На Донетчине с подозрением на коронавирус госпитализированы семь человек.

Новых подозрений на заражение в области за последние сутки не появилось. По состоянию на 20 марта в области зарегистрирован один случай заражения. Продолжается исследование еще семи больных, находящихся на стационарном лечении. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко на брифинге.

Чиновник поблагодарил жителей Марьинского района, которые вернулись с отдыха из Египта и сообщили об этом своим семейным врачам. Туристы сообщили, что состояние их здоровья удовлетворительное. За ними присматривают медики.

Обращаюсь ко всем, кто вернулся из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Сообщите об этом своим семейным врачам, даже, если у вас хорошее самочувствие, — отметил Педенко.

Напомним, в Украине 26 подтвержденных случаев заражения COVID-19, три человека умерли. Режим чрезвычайной ситуации ранее ввели в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Днепропетровской и Житомирской областях.