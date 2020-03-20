Коронавирус в Украине: на Днепропетровщине ввели чрезвычайную ситуацию

Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135517-koronavirus-v-ukraine-na-dnepropetrovschine-vveli-chrezvychaynuu-situaciu.html

Ракурс

В Днепропетровской области 20 марта ввели чрезвычайную ситуацию.

Областные власти пошли на такие меры, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе. Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Днепропетровской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба ОГА.

Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мероприятий, которых жители области должны дисциплинированно соблюдать — отметил председатель ОГА Александр Бондаренко.

Комиссия определила эпидемическую ситуацию в области, вызванную коронавирусом, как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера. Создана координационная группа, которая займется мониторингом эпидситуации в регионе, будет прогнозировать зоны возможного распространения угрозы, организует предупредительные меры и обеспечит население средствами индивидуальной защиты.

В Кодексе гражданской защиты чрезвычайная ситуация определяется как «нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей, которые вызвала авария, катастрофа, эпидемия, стихийное бедствие, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, заражение людей и животных».

Как известно, сейчас в Украине есть 26 подтвержденных случаев заражения COVID-19, три человека умерли. Два инфицирования зафиксировали на Днепропетровщине.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации ранее ввели в Киевской, Черновицкой и Житомирской областях. Сегодня стало известно, что Киевская городская государственная администрация ввела режим ЧС в столице.