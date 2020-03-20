Коронавірус в Україні: на Дніпропетровщині ввели надзвичайну ситуацію

Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135517-koronavirus-v-ukrayini-na-dnipropetrovschyni-vvely-nadzvychaynu-sytuaciu.html

Ракурс

У Дніпропетровській області 20 березня ввели надзвичайну ситуацію.

Обласна влада пішла на такі заходи, аби не допустити подальшої епідемії коронавірусу в регіоні. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомила прес-служба ОДА.

Ми посилюємо правоохоронні засоби контролю. Будемо жорстко слідкувати за виконанням карантинних заходів, яких мешканці області мають дисципліновано дотримуватися, — зазначив голова ОДА Олександр Бондаренко.

Комісія визначила епідемічну ситуацію в області, спричинену коронавірусом, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру. Створено координаційну групу, яка займеться моніторингом епідситуації у регіоні, прогнозуватиме зони можливого поширення загрози, організує запобіжні заходи та забезпечить населення засобами індивідуального захисту.

У Кодексі цивільного захисту надзвичайна ситуація визначається як «порушення нормальних умов життя і діяльності людей, які викликала аварія, катастрофа, епідемія, стихійне лихо, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, зараження людей і тварин».

Як відомо, наразі в Україні є 26 підтверджених випадків зараження COVID-19, троє хворих померли. Два інфікування зафіксували на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації раніше ввели у Київській, Чернівецькій та Житомирській областях. Сьогодні стало відомо, що Київська міська державна адміністрація ввела режим НС у столиці.