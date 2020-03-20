Кредитні канікули та “правильна” реструктуризація боргів: в НБУ озвучили пільговий режим на час карантину

https://racurs.ua/ua/n135516-pozychalnyky-mojut-rozrahovuvaty-na-kredytni-kanikuly-ta-pravylnu-restrukturyzaciu-bankivskyh.html

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На кредитні канікули можуть розраховувати українські позичальники під час карантину. Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що пільговий режим обслуговування на час приборкання епідемії коронавірусу в Україні стосується всіх кредитів, як для бізнесу, так і населення. Про це Рожкова заявила під час сьогоднішнього брифінгу керівництва НБУ.

Якщо населення сьогодні втратило роботу через коронавірус, то банки повинні надати їм кредитні канікули з обслуговування відсотків та основної заборгованості на час карантину. Після того, як робота підприємств і населення відновиться, загальну накопичену заборгованість потрібно буде правильно реструктуризувати, щоб це було помірне навантаження для людей. Йдеться про роздрібні кредити населенню, малим підприємцям, — уточнила Рожкова.

За її словами, середній і великий бізнес теж має право на пільговий режим, якщо він зупинив роботу на час карантину, чи в інакший спосіб постраждав від обмежувальних заходів.

Враховуючи, що бізнес різний й умови його ведення є різними, то тут ми затвердимо перелік заходів, які банки мають вжити, а вже з ними підприємці вирішуватимуть, як їх застосувати для відновлення бізнесу після карантину… Нам не треба чекати, коли позичальники перейдуть у дефолт і не зможуть сплачувати за кредитами, — сказала чиновниця.

Заступниця глави Нацбанку також назвала галузі, які найбільше страждають від карантинних обмежень. Це розважальна, туристична галузі та перевізники.

Певні компанії можуть потребувати підтримки обігових коштів вже зараз і цю підтримку потрібно надавати, — вважає Рожкова.

Вона також нагадала, що Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє нарахування штрафів чи пені на період прострочки платежів.

Ми розширимо ці вимоги до банківських установ і затвердимо їх окремим документом… Я вірю, що наші фінустанови усвідомлюють свою соціальну відповідальність і дослухаються до наших рекомендацій і вимог. Але, за потреби, різноманітних методів впливу в нас достатньо, — наголосила представник НБУ.

На її думку, наразі банківська система України достатньо сильна й стійка до значних потрясінь. Однак, за потреба Нацбанк готовий надавати підтримку ліквідності фінустанов для подолання коронавірусного карантину. Рожкова також висловила впевненість у тому, що топ-30 українських банків, котрі формують 96−97% банківської системи, готові до коронавірусного випробування та подальшого відновлення економіки.