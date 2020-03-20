Кредитные каникулы и «правильная» реструктуризация долгов: в НБУ озвучили льготный режим на время карантина

https://racurs.ua/n135516-zaemschiki-mogut-rasschityvat-na-kreditnye-kanikuly-i-pravilnuu-restrukturizaciu-bankovskih.html

Ракурс

На кредитные каникулы могут рассчитывать украинские заемщики во время карантина. Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что льготный режим обслуживания на время борьбы с эпидемией коронавируса в Украине распространяется на все кредиты, как для бизнеса, так и для населения. Об этом Рожкова заявила в ходе сегодняшнего брифинга руководства НБУ.

Если население сегодня потеряло работу из-за коронавируса, то банки должны предоставить ему кредитные каникулы на обслуживание процентов и основного долга на время карантина. После того, как работа предприятий и населения восстановится, общую накопленную задолженность нужно будет правильно реструктуризировать, чтобы это было умеренная нагрузка для людей. Речь идет о розничных кредитах населению, малым предпринимателям, — уточнила Рожкова.

По ее словам, средний и крупный бизнес тоже имеет право на льготный режим, если он остановил работу на время карантина, или другим способом пострадал от ограничительных мер.

Учитывая, что бизнес разный и условия его ведения разные, то мы утвердим перечень мероприятий, которые банки должны принять, а уже с ними предприниматели будут решать, как их применить для восстановления бизнеса после карантина… Нам не надо ждать, когда заемщики перейдут в дефолт и не смогут платить по кредитам, — сказала чиновница.

Замглавы Нацбанка также назвала области, которые больше всего страдают от карантинных ограничений. Это развлекательная, туристическая отрасли и перевозчики.

Определенные компании могут нуждаться в поддержке оборотных средств уже сейчас и эту поддержку нужно оказывать, — считает Рожкова.

Она также напомнила, что Верховная Рада приняла закон, запрещающий начисление штрафов или пени на период просрочки платежей.

Мы расширим эти требования к банковским учреждениям и утвердим их отдельным документом… Я верю, что наши банки осознают свою социальную ответственность и прислушиваются к нашим рекомендациям и требованиям. Но при необходимости различных методов воздействия у нас достаточно, — подчеркнула представитель НБУ.

По ее мнению, сейчас банковская система Украины достаточно сильная и устойчивая к значительным потрясениям. Однако, при возникновении необходимости, Нацбанк готов оказывать поддержку ликвидности финучреждений для преодоления последствий коронавирусного карантина. Рожкова также выразила уверенность в том, что топ-30 украинских банков, которые формируют 96−97% банковской системы, готовы к коронавирусному испытанию и последующему восстановлению экономики.