Тесты на коронавирус есть только в 15 регионах

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Китайский коронавирус в Украине могут обнаружить только в 15 областях. Именно столько регионов обеспечены тестами на COVID-19.

В других областях они должны появиться только к концу следующей недели. Об этом рассказал директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время онлайн-брифинга Министерства иностранных дел.

Он также отметил, что в Украине будут доступны быстрые тесты для выявления коронавируса. Их можно использовать как дома, так и в медицинских учреждениях. Сейчас они доступны на европейском рынке, но скоро будут и в Украине. Однако эти тесты можно использовать только на 6−7 день после заражения, иначе они будут показывать отрицательный результат. Такие тесты в среднем достоверны на 86%.

Также Кузин отметил, что из-за границы нужно вернуть еще 23 тыс. украинцев.

Сегодня у нас запланировано 42 рейса: из Египта, Германии, Турции, Великобритании, Испании, Кипра, Австрии, ОАЭ, Нидерландов, Бельгии, Доминиканской Республики, Израиля, Литвы, Швейцарии, Швеции и Франции, — отметил он.

Директор Центра общественного здоровья добавил, что всего в Украине было зарегистрировано 316 сообщений о подозрений на коронавирус, также 26 случаев подтверждены лабораторно.

К сожалению, три человека умерли из-за позднего обращения за медпомощью. Больше всего обращений фиксируется в Черновицкой области — там 15 подтвержденных случаев. По два положительных коронавирус-статуса в Киевской, Житомирской и Днепропетровской областях, — отметил он.

Напомним, прокуратура Киева начала расследование против столичной частной клиники, которая скрыла информацию о пациенте, зараженного коронавирусной инфекцией COVID-19.