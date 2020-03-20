Тести на коронавірус є лише в 15 регіонах

https://racurs.ua/ua/n135522-testy-na-koronavirus-ie-lyshe-v-15-regionah-ukrayiny-inshi-oblasti-otrymaut-yih-naprykinci.html

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Китайський коронавірус нині в Україні можуть виявити лише у 15 областях. Саме стільки регіонів забезпечені тестами на COVID-19.

У інших областях вони мають з’явитися лише до кінця наступного тижня. Про це розповів директор Центру громадського здоров’я Ігор Кузін під час онлайн-брифінгу Міністерства закордонних справ.

Він також зазначив, що в Україні будуть доступні швидкі тести для виявлення коронавірусу. Їх можна використовувати як вдома, так і в медичних закладах. Наразі вони доступні на європейському ринку, але скоро будуть й в Україні. Проте ці тести можна використовувати лише на 6−7 день після зараження, інакше вони показуватимуть негативний результат. Такі тести у середньому є достовірними на 86%.

Також Кузін зазначив, що з-за кордону треба повернути ще 23 тис. українців.

Сьогодні у нас заплановано 42 рейси: з Єгипту, Німеччини, Туреччини, Великої Британії, Іспанії, Кіпру, Австрії, ОАЕ, Нідерландів, Бельгії, Домініканської Республіки, Ізраїлю, Литви, Швейцарії, Швеції та Франції, — зазначив він.

Директор Центру громадського здоров’я додав, що наразі в Україні було зареєстровано 316 повідомлень щодо підозр на коронавірус, також 26 випадків підтверджено лабораторно.

На жаль, три особи померли через пізнє звернення за меддопомогою. Найбільше звернень фіксується в Чернівецькій області — там 15 підтверджених випадків. По два позитивні коронавірус-статуси у Київській, Житомирській і Дніпропетровській областях, — зазначив він.

Нагадаємо, прокуратура Києва розпочала розслідування проти столичної приватної клініки, яка приховала інформацію про пацієнта, зараженого коронавірусною інфекцією COVID-19.