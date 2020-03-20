Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135521-prokuratura-kyieva-zaymetsya-pryvatnou-klinikou-yaka-pryhovala-zarajenogo-koronavirusom-kyyanyna.html

Ракурс

Прокуратура Києва розпочала розслідування проти столичної приватної клініки, яка приховала інформацію про пацієнта, зараженого коронавірусною інфекцією COVID-19.

Киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я. Про інфікування медики дізналися від німецької лабораторії. Про це 20 березня повідомила прес-служба прокуратури.

Правоохоронці внесли відомості за цим фактом до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюватиме Солом’янське управління поліції.

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час сьогоднішнього брифінгу заявив, що приватні лабораторії перевірять. МОЗ вимагає від приватних лабораторій відправляти перші п’ять позитивних і 10 негативних зразків в національну лабораторію, щоб перевірити їх достовірність. В Україні в обласних центрах діють 11 лабораторій, які можуть обробляти тести. Ляшко відзначив, що ВООЗ рекомендує робити тести тим людям, у кого є симптоми захворювання.

Також міністерство розробило проект постанови про купівлю іноземних послуг та товарів, щоб швидше забезпечити всім необхідним медичні заклади. За словами Ляшка, Кабінет міністрів планує затвердити перелік ліків, які звільнятимуться від митних платежів і податків.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вчора повідомив про третій випадок зараження коронавірусом у Києві. Небезпечну інфекцію виявили в 50-річного киянина, який нещодавно відвідував Швейцарію. Приватна клініка, де чоловік зробив тест, приховала цю інформацію.