Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Прокуратура Киева начала расследование против столичной частной клиники, которая скрыла информацию о пациенте, зараженном коронавирусной инфекцией COVID-19.

Киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья. О инфицировании медики узнали от немецкой лаборатории. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители внесли сведения по этому факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование будет осуществлять Соломенское управление полиции.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга заявил, что частные лаборатории проверят. Минздрав требует от частных лабораторий отправлять первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию, чтобы проверить их достоверность. В Украине в областных центрах действуют 11 лабораторий, которые могут обрабатывать тесты. Ляшко отметил, что ВОЗ рекомендует делать тесты тем людям, у кого есть симптомы заболевания.

Также министерство разработало проект постановления о покупке иностранных услуг и товаров, чтобы быстрее обеспечить всем необходимым медицинские учреждения. По словам Ляшко, Кабинет министров планирует утвердить перечень лекарств, которые будут освобождаться от таможенных платежей и налогов.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко вчера сообщил о третьем случае заражения коронавирусом в Киеве. Опасную инфекцию обнаружили у 50-летнего киевлянина, который недавно посещал Швейцарию. Частная клиника, где мужчина сделал тест, скрыла эту информацию.