Коронавірус: МЗС скасувало спецрейс МАУ для застряглих на Кіпрі українців, бо вони відмовилися платити суперціну

МАУ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135519-koronavirus-mzs-skasuvalo-specreys-mau-dlya-zastryaglyh-na-kipri-ukrayinciv-bo-vony-vidmovylysya.html

Ракурс

Коронавірус додав роботи Міністерству закордонних справ України, адже за кордоном виявилося дуже багато українських громадян, які вирішили екстрено повернутися на батьківщину. Консульський відділ посольства України в республіці Кіпр організував на сьогоднішню дату два авіарейси із Кіпру в Україну, але один рейс довелося скасувати через відсутність попиту на квитки.

Літак компанії SkyUp із 188 українцями на борту вилетів до України згідно з розкладом. Зате рейс літака компанії МАУ довелося скасувати, так як на даний рейс було продано лише 19 квитків, повідомляє в Facebook Консульський відділ посольства України в республіці Кіпр.

Вартість квитків буде повернута покупцям компанією МАУ. У консульстві уточнили, що компанія МАУ готова здійснити чартерний рейс, якщо набереться не менше 180 пасажирів, але не раніше 24 березня.

Також у повідомленні зазначено, що виїзд громадян — це не тільки обов’язок держави, а й особиста відповідальність кожного українця. У консульстві уточнили, що безкоштовних авіарейсів із Кіпру до України не буде, тому кожен громадянин України зобов’язаний самостійно вирішити для себе, буде він повертатися на батьківщину чи ні.

Однак у цій історії є один маленький нюанс — це ціна квитків. У соцмережах з’явилася інформація про те, що рейси з Кіпру, на які у людей були завчасно куплені квитки по 30 євро, були скасовані. Замість цього був запущений авіарейс МАУ, квитки на який вже коштували 180 євро. За таку ціну люди просто відмовилися купувати квитки.

Як раніше писав «Ракурс», в аеропорт «Бориспіль» прибули чотири рейси з Єгипту з українськими туристами на борту.